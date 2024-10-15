Жизнь после смерти: биологическая перспектива или фантастика? Ольга ВайленкоНа протяжении всей истории человечество задавалось одним из самых фундаментальных вопросов: что происходит после смерти? Сегодня, благодаря исследованиям в области биологии, этот вопрос получает неожиданные ответы, которые ставят под сомнение традиционные представления о жизни и смерти.