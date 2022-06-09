Второй этап инвестквот в рыболовстве мог вызвать "раскол" в Торгово-промышленной палате РФ

Второй этап инвестквот в рыболовстве мог вызвать "раскол" в Торгово-промышленной палате РФ

Председатель комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, член рабочей группы "регуляторной гильотины" в сфере рыболовства Александр Соколов 7 июня на заседании рабгруппы выступил с безоговорочной поддержкой  критикуемого в бизнес-сообществе законопроекта о втором этапе программы инвестиционных квот.

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