Второй этап инвестквот в рыболовстве мог вызвать "раскол" в Торгово-промышленной палате РФ

Председатель комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, член рабочей группы "регуляторной гильотины" в сфере рыболовства Александр Соколов 7 июня на заседании рабгруппы выступил с безоговорочной поддержкой критикуемого в бизнес-сообществе законопроекта о втором этапе программы инвестиционных квот.