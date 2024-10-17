Первый бунт Японии против США состоялся. Ждем второго

Владимир Соловьев

"Американцы по праву победителя написали Японии конституцию". АМЕРИКАНЦЫ НЕ ПОБЕЖДАЯ НАС В ВОЙНЕ, ТО ЖЕ НАПИСАЛИ НАМ КОНСТИТУЦИИ ПО ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ВЫСШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ: ОДНОГО НАГРАДИЛ МЕДВЕДЕВ ОРДЕНОМ, ДРУГОМУ - ДВА ПАМЯТНИКА!