В дни, когда риск ядерной войны обсуждают применительно к Европе, Азии (конкретно — Корее) и Ближнему Востоку одновременно, детское воспоминание нового премьер-министра Японии Сигэру Исибы оказалось кстати.
Первый бунт Японии против США состоялся. Ждем второго
Комментарии
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владимир рябченко
Кого США привели к процветанию и миру?
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15 час.
Владимир Соловьев
"Американцы по праву победителя написали Японии конституцию". АМЕРИКАНЦЫ НЕ ПОБЕЖДАЯ НАС В ВОЙНЕ, ТО ЖЕ НАПИСАЛИ НАМ КОНСТИТУЦИИ ПО ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ВЫСШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ: ОДНОГО НАГРАДИЛ МЕДВЕДЕВ ОРДЕНОМ, ДРУГОМУ - ДВА ПАМЯТНИКА!
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15 час.
В
Василий
Если статью сократить раза в 3, было бы больше пользы.
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9 час.
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