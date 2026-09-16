Дмитриев назвал Мерца нервным после отмены его визита на Генассамблею ООН

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети X отмену визита канцлера Германии Фридриха Мерца в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.