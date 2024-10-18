ФСБ задержала украинскую шпионку, работавшую на СБУ в Херсонской области

Украинскую гражданку, передававшую Службе безопасности Украины (СБУ) данные о расположении российских войск в Херсонской области, задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщили 18 октября в российском ведомстве.
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