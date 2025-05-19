«Дьявол кроется в деталях»: в Кремле готовятся к процессу согласования меморандума с Киевом

МОСКВА, 20 мая, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москве и Киеву предстоит провести непростые переговоры для создания единого текста меморандума о мирном соглашении и прекращении огня.
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