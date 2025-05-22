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Царьград

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Трое иностранцев осуждены на 5 лет за изнасилование во Владивостоке

Трое иностранцев осуждены на 5 лет за изнасилование во Владивостоке

Во Владивостоке суд приговорил трех граждан Узбекистана к срокам от 5 до 5,5 лет за изнасилование сотрудницы кафе на пляже бухты Лазурная.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Кастрировать грязных мастурбеков...
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14 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Надеюсь на зоне поправят наказание и кастрируют!
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14 час.
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