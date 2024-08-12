Взрывной рост инвестиционной активности участников фармрынка России в первой половине 2024 года

Основным трендом первой половины года на российском фармацевтическом рынке стало возобновление инвестиционной активности фармкомпаний, которое выражалось как в привлечении инвестиций, так и в активизации разного рода сделок Статья полностью.
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