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Закон, порядок, государство

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В Кировской области полицейские задержали подозреваемую в совершении дистанционного мошенничества

В полицию обратилась 82-летняя жительница деревни Кулак Даровского района: она стала жертвой дистанционного мошенничества по схеме «Родственник в беде».

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