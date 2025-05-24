Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Появилось видео огромного военного кладбища на Украине

Появилось видео огромного военного кладбища на Украине

Житель Украины опубликовал видео бесконечного военного кладбища в своем городе. Над уходящими к горизонту аллеями вьются сотни желто-голубых флагов и бурые знамена подразделений, в которых погибли лежащие в земле солдаты.

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