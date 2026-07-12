Россиянам рассказали, когда будет трехдневная рабочая неделя в 2026 году

Россиян перед важным праздником ждет трехдневная рабочая неделя Последняя рабочая неделя 2026 года будет трехдневной — россияне будут работать с 28 по 30 декабря, после чего начнутся продолжительные новогодние каникулы.
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