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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам рассказали, когда будет трехдневная рабочая неделя в 2026 году

Россиянам рассказали, когда будет трехдневная рабочая неделя в 2026 году

Россиян перед важным праздником ждет трехдневная рабочая неделя Последняя рабочая неделя 2026 года будет трехдневной — россияне будут работать с 28 по 30 декабря, после чего начнутся продолжительные новогодние каникулы.

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