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МВД: мошенники обманывают россиян в Telegram, предлагая заработать на «лайках»

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, при реализации которой они рассылают в мессенджере Telegram голосовые сообщения от лица якобы сотрудников крупных маркетплейсов и предлагают «заработать» на лайках.

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