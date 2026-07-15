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Захарова назвала отсутствие реакции Гутерреша на атаки ВСУ по мирным жителям «постыдной и позорной позицией»

Захарова назвала отсутствие реакции Гутерреша на атаки ВСУ по мирным жителям «постыдной и позорной позицией»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала игнорирование генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ударов Вооруженных сил Украины по мирным жителям России «постыдной и позорной позицией».

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