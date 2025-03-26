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TRENDYMEN

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Мужчина говорит, что потерял половину зубов из-за энергетиков. Он выпивал 20 банок в неделю

Мужчина говорит, что потерял половину зубов из-за энергетиков. Он выпивал 20 банок в неделю

Когда у Николаса Мадфорда начали выпадать зубы прямо по дороге на работу, он понял: хватит. За 20 лет он выпил столько энергетиков, что его ротовая полость стала больше походить на поле боя, чем на рот взрослого мужчины.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Что  за  глупейший  заголовок? При  чём  здесь работники энергосистем? Они  что ли  ему  зубы  выбили? А  то, что дебил  пьёт всякую дрянь, так кто ему виновен?
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22 час.
АД
Александр Данилов
Ума нет, считай калека
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12 час.
АГ
Александр Гуреев
Ну зачем мучится, лучший энергетик- серная кислота, выпил и лафа.
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