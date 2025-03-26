Мужчина говорит, что потерял половину зубов из-за энергетиков. Он выпивал 20 банок в неделю

Когда у Николаса Мадфорда начали выпадать зубы прямо по дороге на работу, он понял: хватит. За 20 лет он выпил столько энергетиков, что его ротовая полость стала больше походить на поле боя, чем на рот взрослого мужчины.
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