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Новости Липецка

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Под Грязями перевернулся УАЗ

Под Грязями перевернулся УАЗ

В ДТП в Грязинском районе водитель УАЗа потерял управление, машина слетела с дороги и перевернулась.В Грязинском районе Липецкой области 20 июля около 17:30 на автодороге Грязи - Добринка случилось ДТП: опрокинулся УАЗ с 38-летним водителем за рулём.

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