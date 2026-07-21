Под Грязями перевернулся УАЗ

В ДТП в Грязинском районе водитель УАЗа потерял управление, машина слетела с дороги и перевернулась.В Грязинском районе Липецкой области 20 июля около 17:30 на автодороге Грязи - Добринка случилось ДТП: опрокинулся УАЗ с 38-летним водителем за рулём.