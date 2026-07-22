Пустой бассейн, падение со стремянки и удар самоваром: как Наташа Королёва и Тарзан восстанавливаются после череды опасных травм

Загородный особняк Наташи Королёвой и Сергея Глушко в подмосковном Крёкшине всегда был для супругов тихим убежищем, но в последнее время трёхэтажный дом площадью 1000 квадратных метров превратился в арену для череды опасных бытовых происшествий.