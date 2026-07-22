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Пустой бассейн, падение со стремянки и удар самоваром: как Наташа Королёва и Тарзан восстанавливаются после череды опасных травм

Пустой бассейн, падение со стремянки и удар самоваром: как Наташа Королёва и Тарзан восстанавливаются после череды опасных травм

Загородный особняк Наташи Королёвой и Сергея Глушко в подмосковном Крёкшине всегда был для супругов тихим убежищем, но в последнее время трёхэтажный дом площадью 1000 квадратных метров превратился в арену для череды опасных бытовых происшествий.

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