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Царьград

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MeinBezirk: теплоход MS Anna Katharina столкнулся со шлюзом в Вене

MeinBezirk: теплоход MS Anna Katharina столкнулся со шлюзом в Вене

Речной теплоход MS Anna Katharina с 169 пассажирами столкнулся со шлюзом в Вене. Пострадали 17 человек.

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