В Коми возбудили дело после заражения спортсменов сальмонеллезом

В Коми возбудили уголовное дело после данных об отравлении спортсменов, сообщает СУСК по региону.«Из спортивного учреждения с признаками отравления продуктами питания в гостинице на территории комплекса госпитализировано несколько спортсменов, прибывших для участия в соревнованиях по лыжероллерным гонкам.
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