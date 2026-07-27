В Коми возбудили дело после заражения спортсменов сальмонеллезом

В Коми возбудили уголовное дело после данных об отравлении спортсменов, сообщает СУСК по региону.«Из спортивного учреждения с признаками отравления продуктами питания в гостинице на территории комплекса госпитализировано несколько спортсменов, прибывших для участия в соревнованиях по лыжероллерным гонкам.