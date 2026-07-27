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Аргументы и Факты

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В Коми возбудили дело после заражения спортсменов сальмонеллезом

В Коми возбудили дело после заражения спортсменов сальмонеллезом

В Коми возбудили уголовное дело после данных об отравлении спортсменов, сообщает СУСК по региону.«Из спортивного учреждения с признаками отравления продуктами питания в гостинице на территории комплекса госпитализировано несколько спортсменов, прибывших для участия в соревнованиях по лыжероллерным гонкам.

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