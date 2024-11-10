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Парламентская газета

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Зачем судебный пристав снимает вас на камеру

Зачем судебный пристав снимает вас на камеру

Судебные приставы будут фиксировать на камеры (в том числе нагрудные видеорегистраторы), диктофоны и фотоаппараты свои действия — от сбора доказательств во время следственных и процессуальных действий до личного приема граждан.

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