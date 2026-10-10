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Hurricane Simon threatens southwestern Mexico, to land Sunday

Hurricane Simon, which is now a Category 4 storm, is moving toward the southwestern coast of Mexico, expecting to make landfall on Sunday.

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