Hurricane Simon threatens southwestern Mexico, to land Sunday

Hurricane Simon, which is now a Category 4 storm, is moving toward the southwestern coast of Mexico, expecting to make landfall on Sunday.
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