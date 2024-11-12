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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиев отразил 29 бросков «Нэшвилла» из 31 и стал 2-й звездой матча. Победа – 2-я подряд

«Колорадо» обыграл «Предаторс» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.  Победа стала для 28-летнего россиянина 2-й подряд и 3-й в 9 матчах в текущем сезоне при 86,4% сэйвов.

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