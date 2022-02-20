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Производители сообщили о риске дефицита яиц 502 Bad Gateway

Производители сообщили о риске дефицита яиц 502 Bad Gateway

Pixabay.com Производители куриных яиц попросили Минпромторг РФ помочь решить проблему с "критическим снижением" закупочных цен на свою продукцию, пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника, участвовавших в совещании в министерстве 26 мая.

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