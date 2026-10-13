Дизельный разворот: зачем России открывают экспорт и что получит мировой рынок Елена ГалицкаяРешение Вашингтона разрешить операции с российским дизельным топливом стало одним из самых неожиданных событий на мировом энергетическом рынке.
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