Крымские ученые помогут детям с аутизмом

Учёные Крымского федерального университета выиграли грант Российского научного фонда на изучение «зеркальной» системы мозга, что позволит получить новые данные об особенностях становления просоциального поведения и развития детей с аутизмом.
Учёные Крымского федерального университета выиграли грант Российского научного фонда на изучение «зеркальной» системы мозга, что позволит получить новые данные об особенностях становления просоциального поведения и развития детей с аутизмом.
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