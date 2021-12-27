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Крымские ученые помогут детям с аутизмом

Крымские ученые помогут детям с аутизмом

Учёные Крымского федерального университета выиграли грант Российского научного фонда на изучение «зеркальной» системы мозга, что позволит получить новые данные об особенностях становления просоциального поведения и развития детей с аутизмом.

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