Необычное путешествие на север: Где посмотреть самый красивый ледоход?

Каждую весну на северных реках разворачивается настоящее шоу — ледоход. Представьте себе: массивные льдины плывут по реке, сталкиваются, громоздятся друг на друга и стремительно заполняют берега ледяными горами… Если хотите максимально ощутить дыхание весны и заодно насладиться северным сиянием, отправляйтесь на север! Лучшие точки обзора В Архангельской области ледоход — это почти как праздник.