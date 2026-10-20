В рамках этой миссии SpaceX запустила свою двухтонную капсулу Starfall, а также аппарат NASA Starburst, который будет изучать слияния нейтронных звёзд SpaceX 20 октября запустила ракету Falcon 9 с группой из 32 космических аппаратов в рамках миссии Bandwagon-5.