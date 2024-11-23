Будущий глава Евросовета: Трамп не повторит на Украине ситуацию с выводом войск из Афганистана

Будущий председатель Европейского совета Антониу Кошта полагает, что действия нового президента США Дональда Трампа по конфликту России и Украины не будут сопоставимы с выводом американских войск из Афганистана.
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