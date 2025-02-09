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Сенатор Пушков: деятельность USAID вылилась бы в подготовку свержения Трампа

Сенатор Пушков: деятельность USAID вылилась бы в подготовку свержения Трампа

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп разогнал Агентство по международному развитию (USAID), поскольку оно было оплотом его политических противников, и могло подготовить "смену режима" действующего главы государства в стране.

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