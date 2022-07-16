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Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Керли, Бромелл, Коулмен, Якобс, Оманьяла, де Грасс прошли в полуфиналы на 100-метровке

На чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине прошли квалификационные раунды в беге на 100 м у мужчин.

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