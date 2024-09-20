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В Хабаровском крае раскрыли картельный сговор на рынке медицинских изделий

В Хабаровском крае раскрыли картельный сговор на рынке медицинских изделий

Антимонопольная служба установила, что компании ООО «Спектр-ДВ», АО «Вектор-Бест-Амур», ООО «Медиас», ООО «АЛЕФ», ООО «ВостокМедБизнес», ООО «Компания Дальмедикал» и ООО «Медтехника-Сервис» нарушили антимонопольное законодательство.

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