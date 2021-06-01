Создатель PUBG объявил о разработке фэнтезийной азиатской игры

Вселенная основана на корейском романе.Компания Krafton, которой сейчас принадлежит королевская битва PlayerUnknown’s Battlegrounds, работает над новой игрой, основанной на серии популярных корейских фэнтезийных романов «Птица, которая пьет слезы».
Вселенная основана на корейском романе.Компания Krafton, которой сейчас принадлежит королевская битва PlayerUnknown’s Battlegrounds, работает над новой игрой, основанной на серии популярных корейских фэнтезийных романов «Птица, которая пьет слезы».
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