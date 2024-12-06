Актёр Роберт Паттинсон признался, что много лет выдумывал в интервью различные истории

В свежем интервью The New York Times актёр Роберт Паттинсон, известный по «Сумеркам» и «Бэтмену», рассказал, что много лет рассказывал во время бесед с журналистами выдуманные истории, чтобы просто «повеселиться», так как актёру было скучно.