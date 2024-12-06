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Мода и Шоу-бизнес

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Актёр Роберт Паттинсон признался, что много лет выдумывал в интервью различные истории

Актёр Роберт Паттинсон признался, что много лет выдумывал в интервью различные истории

В свежем интервью The New York Times актёр Роберт Паттинсон, известный по «Сумеркам» и «Бэтмену», рассказал, что много лет рассказывал во время бесед с журналистами выдуманные истории, чтобы просто «повеселиться», так как актёру было скучно.

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