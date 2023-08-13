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Директор «Оренбурга» о будущем Ярошика в отсутствие побед: «Он работает, выводы делать рано. Пока команда и тренер притираются»

Директор «Оренбурга» о будущем Ярошика в отсутствие побед: «Он работает, выводы делать рано. Пока команда и тренер притираются»

Спортивный директор клуба высказался после поражения от «Краснодара» (0:2). После 4 матчей «Оренбург» с 1 очком занимает 15-е место в таблице Мир РПЛ.

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