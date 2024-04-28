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Эксперт Меркурис указал на нелогичность заявлений Сырского о ситуации на фронте

Эксперт Меркурис указал на нелогичность заявлений Сырского о ситуации на фронте

Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского уличили во лжи. Только прошлым летом он хвастался, что украинские войска «взяли под огневой контроль» Артемовск, а сейчас жалуется на катастрофическое положение ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

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