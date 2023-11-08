Опасные заблуждения

Иное слово во время войны опаснее авиабомбы большого калибра. Заблуждение N1. Не догоню, так согреюсь Русская армия уничтожила 25% западной техники, поступившей на Украину, включая танки «Леопард», сообщают западные СМИ.
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