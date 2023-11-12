В РОСБИОТЕХе создали вино на основе грибов для похудения

Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) представил уникальный продукт собственного производства — близкий к вермуту винный напиток, который способствует снижению веса, повышению работоспособности и устойчивости к стрессу.
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