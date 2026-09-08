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Ужасная статистика «Тоттенхэма»: последний пенальти на выезде в АПЛ заработал еще Кейн. Он не играет за клуб 3 года

Ужасная статистика «Тоттенхэма»: последний пенальти на выезде в АПЛ заработал еще Кейн. Он не играет за клуб 3 года

«Тоттенхэм» столкнулся со статистической аномалией в английской Премьер-лиге, не получая права на пенальти в матчах лиги уже на протяжении 471 дня, сообщают британские СМИ.

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