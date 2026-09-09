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«Называл родителей учеников паразитами и мерзавцами»: учитель оскорблял учеников, коллег, насмехался над инвалидами, за что и получил возмездие

«Называл родителей учеников паразитами и мерзавцами»: учитель оскорблял учеников, коллег, насмехался над инвалидами, за что и получил возмездие

Бывшему руководителю образовательного фонда Forge Academy Trust Ли Хесси, управляющему шестью британскими школами, запретили работать в сфере образования в Англии на два года после расследования его высказываний о школьниках, родителях и коллегах .

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