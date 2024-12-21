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Петербургский дневник

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На Балтийском заводе заложили судно «Владимир Воробьев»

На Балтийском заводе заложили судно «Владимир Воробьев»

Корабль будет выполнять полный комплекс работ по перезарядке ядерных энергетических установок атомных ледоколов На Балтийском заводе прошла церемония закладки судна «Владимир Воробьев» — это многофункциональный корабль атомно-технологического обслуживания.

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