На Балтийском заводе заложили судно «Владимир Воробьев»

Корабль будет выполнять полный комплекс работ по перезарядке ядерных энергетических установок атомных ледоколов На Балтийском заводе прошла церемония закладки судна «Владимир Воробьев» — это многофункциональный корабль атомно-технологического обслуживания.
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