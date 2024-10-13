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Калужские новости

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Климовский патронный завод в Калужской области переходит под контроль Ростеха

Климовский патронный завод в Калужской области переходит под контроль Ростеха

Вышло распоряжение правительства России о передаче более чем 63% акций ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», зарегистрированного в Тарусе, госкорпорации «Ростех»Вышло распоряжение правительства России о передаче более чем 63% акций ЗАО "Климовский специализированный патронный завод", зарегистрированного в Тарусе, госкорпорации "Ростех".

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