Климовский патронный завод в Калужской области переходит под контроль Ростеха

Вышло распоряжение правительства России о передаче более чем 63% акций ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», зарегистрированного в Тарусе, госкорпорации «Ростех»Вышло распоряжение правительства России о передаче более чем 63% акций ЗАО "Климовский специализированный патронный завод", зарегистрированного в Тарусе, госкорпорации "Ростех".