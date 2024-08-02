«Стрижи» и управление БПЛА: в Пензе открылись сборы ПФО «Гвардеец»

1 августа в Пензе стартовали X юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец». В них принимают участие представители всех 14 субъектов Приволжского федерального округа, а также ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба полпредства Президента России в ПФО.