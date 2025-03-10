Где смотреть Гран-при Австралии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

В предстоящие выходные пройдет первый этап 76-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Австралии. Расписание трансляций, даты и время московское Пятница, 14 марта 1-я практика: 4:30 – 5:30 2-я практика: 8:00 – 9:00 Суббота, 15 марта 3-я практика: 4:30 – 5:30 Квалификация: 8:00 – 9:00 Воскресенье, 16 марта Гонка: 7:00 Где смотреть Гран-при Австралии-2025? У зрителей в России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.