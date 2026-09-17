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ТАСС

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Бутман рассказал о планах гастролей в странах Азии и Латинской Америки

Бутман рассказал о планах гастролей в странах Азии и Латинской Америки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Гастроли народного артиста России Игоря Бутмана и его коллектива планируются в Таиланде, Китае и Индии, в 2027 году музыканты также намерены выступить в некоторых странах Латинской Америки.

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