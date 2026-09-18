Путин присвоил Ольге Будиной звание заслуженной артистки РФ

Ольга Будина стала заслуженной артисткой России — соответствующий указ подписал Владимир Путин. Звание присвоено в знак признания ее многолетней творческой работы и вклада в развитие культуры и искусства.
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