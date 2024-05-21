Муфтий Москвы Аляутдинов предупредил о последствиях запрета никаба в России

А это нормально что Ильдар Аляутдинов не в курсе про Официальные Запреты на Ношение НИКАБОВ во Многих Мусульманских странах, включая постсоветские Республики???

А може быть отправить этого "муфтия" в загрантур по этим странам...без права на возвращение???

Алатырка

Кому не нравится - могут собраться и не обострять там, где эта одежда традиционна - а у наших масульман она никогда не применялась, а остальные - по бляден стритт на уёбенштрассе