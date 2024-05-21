Запрет на ношение никабов в России может способствовать росту конфликтов на религиозной почве. Об этом РБК заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Муфтий Москвы Аляутдинов предупредил о последствиях запрета никаба в России
Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
А это нормально что Ильдар Аляутдинов не в курсе про Официальные Запреты на Ношение НИКАБОВ во Многих Мусульманских странах, включая постсоветские Республики???
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20 час.
Vladimir Soukhatchev
А може быть отправить этого "муфтия" в загрантур по этим странам...без права на возвращение???
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20 час.
Алатырка
Кому не нравится - могут собраться и не обострять там, где эта одежда традиционна - а у наших масульман она никогда не применялась, а остальные - по бляден стритт на уёбенштрассе
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11 час.
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