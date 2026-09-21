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Новости Тамбова

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Тамбовские студенты могут представить свои идеи по благоустройству городов на всероссийском конкурсе

Тамбовские студенты могут представить свои идеи по благоустройству городов на всероссийском конкурсе

Студенты архитектурно-строительных направлений вузов и колледжей Тамбовской области в возрасте от 17 до 35 лет могут подать заявки на участие в третьем сезоне Национального студенческого конкурса "Благоустрой!" (18+).

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