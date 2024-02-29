Американские морпехи: самый крутой спецназ мира

Американцы не зря гордятся своим спецназом. Отряд «Морских котиков» считается чуть ли не лучшим элитным подразделением в мире: с 1962 года немногочисленные бойцы этого отряда сеяли хаос в целых странах и точечно устраняли противников США.
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