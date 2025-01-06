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Терещенко о сборной России: «Договориться со всеми и сохранить целостность соревнований – работа Тардифа. Чьего бойкота боятся? Скандинавов? Все дело в управлении»

Президент ИИХФ высказался о возможности возвращения России на турниры: «Хотим, чтобы Россия вернулась как можно скорее, ее не хватает на всех турнирах».

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