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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров вышел на чистое 10-е место среди россиян в истории НХЛ по передачам (477). Он обогнал Ларионова

Форвард «Тампы» поучаствовал в обоих голах своей команды в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (2:4).

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