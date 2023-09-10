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НА ЗАПАДЕ ПРИЗНАЛИ КАТАСТРОФУ ВСУ: ДОКТРИНЫ НАТО НЕ РАБОТАЮТ, ТЕХНИКА ГОРИТ, ЛЮДЕЙ БОЛЬШЕ НЕТ

ФОТО: HENNADII MINCHENKO/GLOBALLOOKPRESS ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил статистику украинских потерь.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
прекрасные вести.
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14 час.
Гарибян Сусанна
Россия победит обязательно,  армия за этот год  приобрела боевой опыт, оружие отличное, а будет ещё круче, будут гореть все заморские  танки  и прочая дрянь. Но главное,чего никогда не будет ниу Европы, ни у саксов, ни у американцев, наши солдаты и офицеры. Русские, какой бы национальности они не были, всегда будут русскими, прекрасно дополняют  друг друга смекалкой, умением, становятся в военное время единой семьёй, прикрывая друг-друга в бою и помогая  одержать победу в сражениях и остаться в живых.  И не нам просить о мире, пусть просят нас они, а нам надо добить нацистов, чтобы не затаились и не поднялись вновь.
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13 час.

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