НА ЗАПАДЕ ПРИЗНАЛИ КАТАСТРОФУ ВСУ: ДОКТРИНЫ НАТО НЕ РАБОТАЮТ, ТЕХНИКА ГОРИТ, ЛЮДЕЙ БОЛЬШЕ НЕТ

Гарибян Сусанна

Россия победит обязательно, армия за этот год приобрела боевой опыт, оружие отличное, а будет ещё круче, будут гореть все заморские танки и прочая дрянь. Но главное,чего никогда не будет ниу Европы, ни у саксов, ни у американцев, наши солдаты и офицеры. Русские, какой бы национальности они не были, всегда будут русскими, прекрасно дополняют друг друга смекалкой, умением, становятся в военное время единой семьёй, прикрывая друг-друга в бою и помогая одержать победу в сражениях и остаться в живых. И не нам просить о мире, пусть просят нас они, а нам надо добить нацистов, чтобы не затаились и не поднялись вновь.